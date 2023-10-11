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Поступления по соцстрахованию в Нахчыване увеличились на 11%

Поступления по соцстрахованию в Нахчыване увеличились на 11% В январе-сентябре 2023 года поступления по обязательному государственному социальному страхованию в Нахчыванской Автономной Республике составили 106,7 млн манатов.
Бизнес
11 октября 2023 г. 15:22
Поступления по соцстрахованию в Нахчыване увеличились на 11%

В январе-сентябре 2023 года поступления по обязательному государственному социальному страхованию в Нахчыванской Автономной Республике составили 106,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев 31,5 млн манатов поступлений пришлось на внебюджетные организации, что на 16,2% больше, чем год назад.

В отчетный период поступления по страхованию от безработицы в автономной республике увеличились на 16,2% и составили 2,8 млн манатов, по обязательному медстрахованию - увеличились на 4% до 17,8 млн манатов.

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