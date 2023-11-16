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Поступило свыше 1550 заявок от желающих построить бизнес в Карабахе

Поступило свыше 1550 заявок от желающих построить бизнес в Карабахе На сегодняшний день поступило свыше 1 550 обращений от предпринимателей, желающих построить бизнес на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Бизнес
16 ноября 2023 г. 17:55
Поступило свыше 1550 заявок от желающих построить бизнес в Карабахе

На сегодняшний день поступило свыше 1 550 обращений от предпринимателей, желающих построить бизнес на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Руфат Атакишиев на II Бакинском форуме на тему "Устойчивые финансы и инвестиции".

"До 500 заявок поступили от иностранных инвесторов. В целом, количество и интенсивность обращений свидетельствуют о достаточно высоком интересе к бизнес-деятельности в Карабахе и Восточном Зангезуре", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes qurmaq üçün 1 550-dən çox müraciət daxil olub

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