Поступило свыше 1550 заявок от желающих построить бизнес в Карабахе

На сегодняшний день поступило свыше 1 550 обращений от предпринимателей, желающих построить бизнес на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На сегодняшний день поступило свыше 1 550 обращений от предпринимателей, желающих построить бизнес на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Руфат Атакишиев на II Бакинском форуме на тему "Устойчивые финансы и инвестиции".

"До 500 заявок поступили от иностранных инвесторов. В целом, количество и интенсивность обращений свидетельствуют о достаточно высоком интересе к бизнес-деятельности в Карабахе и Восточном Зангезуре", - отметил он.