О нас

Поступило более 1 400 заявок на открытие бизнеса в Карабах 

Поступило более 1 400 заявок на открытие бизнеса в Карабах  На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступило более 1 400 заявок для создания бизнеса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Бизнес
8 июня 2023 г. 12:43
Поступило более 1 400 заявок на открытие бизнеса в Карабах 

На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступило более 1 400 заявок для создания бизнеса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на выставке продвижения местных компаний "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство" в Баку.

По его словам, около 500 из этих заявок поступило от иностранных компаний.

"Эти цифры свидетельствуют об интересе как местных, так и иностранных предпринимателей к бизнесу в Карабахе. Безусловно, на фоне фискальных и социальных преференций, предлагаемых государством, активность предпринимателей в этой сфере будет способствовать восстановлению и развитию региона в кратчайшие сроки. Мы продолжаем работу как по продвижению экономического потенциала Карабаха на международном уровне, так и по сбору обращений субъектов предпринимательства, желающих построить там бизнес", - отметил председатель.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağda biznes qurmaq üçün 1 400-dən artıq müraciət olub

Экслюзивные новости

Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
5 июня 2023 г. 14:44
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
2 июня 2023 г. 14:51
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi