Поступило более 1 400 заявок на открытие бизнеса в Карабах

На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступило более 1 400 заявок для создания бизнеса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики поступило более 1 400 заявок для создания бизнеса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на выставке продвижения местных компаний "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство" в Баку.

По его словам, около 500 из этих заявок поступило от иностранных компаний.

"Эти цифры свидетельствуют об интересе как местных, так и иностранных предпринимателей к бизнесу в Карабахе. Безусловно, на фоне фискальных и социальных преференций, предлагаемых государством, активность предпринимателей в этой сфере будет способствовать восстановлению и развитию региона в кратчайшие сроки. Мы продолжаем работу как по продвижению экономического потенциала Карабаха на международном уровне, так и по сбору обращений субъектов предпринимательства, желающих построить там бизнес", - отметил председатель.