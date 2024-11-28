Поставщик автозапчастей Valeo сокращает штат и закрывает два завода во Франции

Французский производитель автодеталей Valeo SE намерен сократить штат более чем на 1 тыс. сотрудников и закрыть два завода во Франции.

Французский производитель автодеталей Valeo SE намерен сократить штат более чем на 1 тыс. сотрудников и закрыть два завода во Франции.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя фирмы.

По его словам, данное решение принято на фоне слабых прогнозов для авторынка и проигрыша в конкурентной борьбе с более дешевыми китайскими товарами.

"Компания планирует уволить 694 человек и добиться добровольного расторжения контрактов еще со 174 сотрудниками", - говорится в сообщении.

Ранее AFP сообщило, что Valeo закрывает заводы в коммунах Ла-Сюз-сюр-Сарт и Ла-Веррьер. Еще около 200 рабочих мест будут сокращены в других странах Европы, включая Польшу, Германию и Чехию.

Штат компании насчитывает 112,7 тыс. сотрудников в 29 странах, включая 13,5 тыс. во Франции. С начала года капитализация компании упала на 44,2%, до 1,93 млрд евро.