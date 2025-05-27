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Поставки iPhone из Индии в США подскочили на 76% в апреле

Поставки iPhone из Индии в США подскочили на 76% в апреле Поставки iPhone из Индии в США подскочили на 76% в апреле
Бизнес
27 мая 2025 г. 16:31
Поставки iPhone из Индии в США подскочили на 76% в апреле

Поставки iPhone из Индии в США в апреле выросли на 76% в годовом исчислении, достигнув 3 млн единиц.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают данные аналитической компании Canalys (теперь входит в группу Omdia).

Тем временем поставки из Китая сократились на те же 76%, до 900 тыс. единиц.

Рост поставок из Индии связан со стратегией Apple Inc. по диверсификации производства в ответ на торговый конфликт между США и Китаем. Базовая пошлина в отношении индийского импорта составляет 10%, в то время как на китайские товары действует тариф в 30%. При этом Apple по-прежнему выпускает большинство смартфонов в КНР.

В марте Индия также превзошла Китай по объемам поставок iPhone. В то же время аналитики Omdia прогнозируют, что темпы роста поставок из Индии замедлятся до конца года, так как производственные мощности страны не смогут полностью покрыть спрос в США.

Квартальный спрос на смартфоны Apple в США оценивается примерно в 20 млн единиц, и Индия сможет выйти на такие показатели только к 2026 году, ожидают эксперты.

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