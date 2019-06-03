Азербайджан отсрочил поставки самолетов Boeing 737 MAX-8 - ДОПОЛНЕНО

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Поставки самолетов Boeing 737 MAX-8 переносятся с 2019-го на 2024-й год.

Об этом сообщили Report в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

"С корпорацией Boeing продолжаются переговоры касательно поставки самолета Boeing 737 MAX-8. Планируется перенос сроков с 2019-го на 2024-й год. По договору со стороны AZAL уже произведены также предварительные выплаты, которые будут приняты во внимание корпорацией Boeing в 2024 году. Отметим, что с корпорацией Boeing также проводятся переговоры о поставке новых широкофюзеляжных самолетов. На текущий момент «Азербайджанские Авиалинии» будут активно использовать свой текущий парк самолетов. Парк авиакомпании состоит из современных самолетов таких ведущих производителей, как Boeing, Airbus и Embraer", - отметили в AZAL.

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Национальный авиаперевозчик Азербайджана отказался от покупки самолетов Boeing 737 MAX-8.

Об этом сообщили Report в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

«Мы проинформировали корпорацию Boeing о расторжении контракта по закупке в общей сложности 10 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX-8», - сказали в ЗАО.

В «Азербайджанских Авиалиниях» также сообщили, что в настоящее время ведутся переговоры и изучаются возможности закупки пассажирских воздушных судов у других крупнейших производителей.

Отметим, что в апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на приобретение 10 самолетов Boeing 737 MAX-8. Общая стоимость контракта составляла порядка одного миллиарда долларов. Поставки должны были быть осуществлены в течение трех лет.

Напомним, что 29 октября 2018 года и 10 марта этого года два самолета этого типа потерпели крушение. В первом случае Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море в Индонезии через 13 минут после взлета. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек. В последнем случае самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился за шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Лайнер выполнял рейс в кенийскую столицу Найроби. В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли. После этого по всему миру приостановили полеты Boeing 737 МАХ 8 до выяснения результатов расследования происшествия.

Президент корпорации Boeing Деннис Мюленбург официально признал, что катастрофы самолетов Boeing-737 MAX в Индонезии и Эфиопии произошли из-за некорректной работы программного обеспечения.

Накануне Федеральная авиационная администрация (FAA) США заявила, что нашла новые неполадки в самолетах Boeing 737 Max. На самолетах, количество которых составляет несколько сотен, были установлены бракованные детали, сообщает Reuters. Речь идет о направляющих планках предкрылков, из-за чего может пострадать прочность самолета и плавность взлета и посадки.

Илаха Мамедли