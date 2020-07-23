Поставка партии подшипников из Украины в Азербайджан задерживается

Работники завода не выпустили фуру с продукцией из-за задержки с выплатой им зарплаты

Около 50 человек вышли вчера, 22 июля, на акцию протеста у здания Харьковского подшипникового завода (входит в группу УПЭК).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, причина - более чем полугодовая задержка зарплаты: в последний раз в полном объеме ее платили в октябре. Часть обещали выплатить во вторник, однако этого не произошло. Из-за невыплат работники решили блокировать движение фуры с продукцией в Азербайджан.

Заместитель гендиректора завода Олег Дорофеев объясняет задержку зарплаты долгами заказчиков.

По его словам, "Украинские железные дороги" не оплатили тот объем продукции, который заказали: "И у нас на складе лежит большой объем продукции. То, что делают работники, останавливают отгрузки подшипников, - это подшипники, которые должны были продать, и получить средства, и выплатить заработную плату. Люди просто не понимают, что деньги у нас - по отгрузке", - говорит Дорофеев.

Заблокированный грузовик пришлось разгрузить: продукция осталась на заводе. Финансовый вопрос будет обсуждаться на совещании 23 июля.