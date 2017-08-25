Посредством Торгового дома Азербайджана в Минске в Беларусь экспортировано более 84 тонн продукции

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Несмотря на короткое время с открытия в Минске Торгового дома Азербайджана, через организацию в Беларусь экспортировано уже более 84 тонн плодоовощной продукции (помидоры, сливы, груши, персики, нектарины, зеленые оливки, 8000 бутылок оливкового масла, оливковое варенье, 2700 бутылок гранатового сока, более 1200 упаковок чая).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства экономики.

По информации, в целях организации продажи продукции азербайджанского производства Торговый дом заключил контракты с рядом крупных торговых компаний Беларуси.

Напомним, что Торговый Дом Азербайджана создан согласно соответствующему поручению президента страны в целях поощрения и расширения экспорта азербайджанской продукции, продвижения бренда Made in Azerbaijan в зарубежных странах, организации и координации продаж отечественной продукции непосредственно в этих странах. Открытие Дома общей площадью 529 кв. м состоялось 26 мая этого года. На площади в 364 кв. м постоянно действует выставка азербайджанской продукции, на которой экспонируются производимые азербайджанскими предприятиями продовольственные и непродовольственные товары, в том числе, плодоовощная продукция (соки, компоты, консервы, варенья, соленья, растительные масла), чай, минеральная вода, спиртные напитки (вино, коньяк), ковровые, текстильные и шелковые изделия, косметические товары, электрооборудование, пластиковые изделия и пр.