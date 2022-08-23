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Посредством Azexport в Кувейт будут экспортироваться нафталановые масла

Посредством Azexport в Кувейт будут экспортироваться нафталановые масла Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, представил сертификат свободной продажи на производимую в Азербайджане продукцию "Нафталановые масла".
Бизнес
23 августа 2022 г. 13:33
Посредством Azexport в Кувейт будут экспортироваться нафталановые масла

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, представил сертификат свободной продажи на производимую в Азербайджане продукцию "Нафталановые масла".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Сертификат свободной продажи выдается в соответствии с указом президента страны от 12 сентября 2017 года. Документ подтверждает, что экспортируемый товар находится в свободном обращении в Азербайджане, сертифицирован соответствующими государственными органами и соответствует стандартам.

Нафталановые масла, которые в основном используются в качестве косметических средств, будут экспортироваться в Кувейт. На начальном этапе предусматривается экспорт продукции в трех видах.

Предприниматели, желающие получить сертификат свободной продажи, могут подать онлайн-заявку через платформу www.Azexport.az.

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Версия на английском языке Azerbaijan to export Naftalan oils to Kuwait through Azexport
Версия на азербайджанском языке "Azexport" vasitəsilə Küveytə “Naftalan yağları” ixrac olunacaq

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