Посредством Azexport в Кувейт будут экспортироваться нафталановые масла

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, представил сертификат свободной продажи на производимую в Азербайджане продукцию "Нафталановые масла".
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
Сертификат свободной продажи выдается в соответствии с указом президента страны от 12 сентября 2017 года. Документ подтверждает, что экспортируемый товар находится в свободном обращении в Азербайджане, сертифицирован соответствующими государственными органами и соответствует стандартам.
Нафталановые масла, которые в основном используются в качестве косметических средств, будут экспортироваться в Кувейт. На начальном этапе предусматривается экспорт продукции в трех видах.
Предприниматели, желающие получить сертификат свободной продажи, могут подать онлайн-заявку через платформу