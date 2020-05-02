Посольство США в Азербайджане выставит на торги контейнеры

Посольство США проведет торги в интернете по продаже двух 20-футовых (6,096 м) использованных контейнеров.

Report сообщает об этом со ссылкой на структуру.

По информации, торги стартуют в 9:00 в понедельник, 4 мая, и будут активны до 18:00 14 мая. В этот период можно активно участвовать в аукционе и отправлять предложения в связи с контейнерами.

С правилами торгов и фото контейнеров можно ознакомиться после регистрации в веб-приложении по ссылке:

➡ https://online-auction.state.gov/

Отметим, что выигравшие на торгах лица обязательно должны представить документ с фотографией, подтверждающий личность, и осуществить выплату наличными в азербайджанских манатах.