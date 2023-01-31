Посольство Колумбии пригласило азербайджанских бизнесменов принять участие в бизнес-форуме

Посольство Колумбии в Азербайджане пригласило местных бизнесменов принять участие в бизнес-форуме, который пройдет в Колумбии 22-23 марта с участием более 3 тысяч компаний.

Посольство Колумбии в Азербайджане пригласило местных бизнесменов принять участие в бизнес-форуме, который пройдет в Колумбии 22-23 марта с участием более 3 тысяч компаний.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Согласно информации, в марте в Колумбии пройдет одно из важнейших международных мероприятий - бизнес-форум "Macrorruedas 95". Это международное мероприятие по продвижению торговли, организованное Министерством торговли, промышленности и туризма Колумбии, на котором примут участие более 1500 колумбийских экспортеров из различных секторов экономики. Помимо личных встреч, на форуме будет возможность провести деловые поездки и онлайн-встречи в рамках специальных программ.