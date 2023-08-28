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Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Литвой почти удвоился за последние 4 года

Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Литвой почти удвоился за последние 4 года За последние четыре года товарооборот между Азербайджаном вырос почти в два раза.
Бизнес
28 августа 2023 г. 13:12
Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Литвой почти удвоился за последние 4 года

За последние четыре года товарооборот между Азербайджаном и Литвой вырос почти в два раза.

Об этом в интервью Report заявил посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас.

"Если в 2019 году он составлял около 30 млн долларов, то сейчас эта цифра достигла почти 60 млн. долларов. Это означает, что и экономические отношения развиваются в позитивном направлении", - сказал он.

Посол также подчеркнул, что Литва реализует в Азербайджане твининг-проекты, которые финансируются со стороны ЕС: "В Баку у нас есть проекты почти со всеми министерствами. Это не очень большие проекты, которые по срокам занимают примерно два года".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Ambassador: Trade turnover between Azerbaijan and Lithuania doubled in last 4 years
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycan və Litva arasında ticarət dövriyyəsi son 4 ildə 2 dəfə artıb"

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