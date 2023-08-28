Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Литвой почти удвоился за последние 4 года

За последние четыре года товарооборот между Азербайджаном и Литвой вырос почти в два раза.
Об этом в интервью Report заявил посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас.
"Если в 2019 году он составлял около 30 млн долларов, то сейчас эта цифра достигла почти 60 млн. долларов. Это означает, что и экономические отношения развиваются в позитивном направлении", - сказал он.
Посол также подчеркнул, что Литва реализует в Азербайджане твининг-проекты, которые финансируются со стороны ЕС: "В Баку у нас есть проекты почти со всеми министерствами. Это не очень большие проекты, которые по срокам занимают примерно два года".
С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.