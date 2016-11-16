Посол Южной Кореи: Падение цен на нефть сильно сказалось на торговых отношениях с Азербайджаном

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Южную Корею беспокоит влияние падения цен на нефть на экономические взаимоотношения с Азербайджаном, так как это сказалось на падении товарооборота между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом журналистам в среду заявил посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Чанг-гю.

"До падения цены на нефть торговые отношения Кореи и Азербайджана были на высоком уровне. Так, заметно снизился товарооборот между нашими странами. В частности, в 2015 году товарооборот составил около 130 млн. долларов США, что на 40% ниже показателей за 2014 год", - заявил посол.

По его словам, падение цены на нефть вызвало нестабильность в азербайджано-корейских экономических отношениях, что вызывает тревогу.

Корейский дипломат подчеркнул, что для развития и углубления торговых отношений между странами существует большой потенциал.

"Считаем, что корейские компании должны больше инвестировать в различные сектора азербайджанской экономики с целью поддержки ее диверсификации", - подчеркнул Ким Чанг-гю.

Глава дипломатического представительства Южной Кореи в Азербайджане указал, что на сегодня объем корейских инвестиций в азербайджанскую экономику составил 50 млн долларов США.

"Этого недостаточно и мы рассчитываем на больший вклад. Азербайджан сегодня проводит политику диверсификации своей экономики, в чем Южная Корея оказывает поддержку", - сказал он.

Посол особо подчеркнул, что Южная Корея намерена активно инвестировать в сферы здравоохранения, инфраструктуры, химической промышленности, ИКТ и туризма.

В частности, добавил посол, благодаря корейскому опыту в сфере здравоохранения азербайджанская медицина могла бы выйти на новый уровень.