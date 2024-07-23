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Посол: Вьетнам проявляет интерес к азербайджанским продуктам питания

Посол: Вьетнам проявляет интерес к азербайджанским продуктам питания Вьетнам проявляет большой интерес к азербайджанским продуктам питания.
Бизнес
23 июля 2024 г. 11:27
Посол: Вьетнам проявляет интерес к азербайджанским продуктам питания

Вьетнам проявляет большой интерес к азербайджанским продуктам питания.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже Шовги Мехдизаде заявил на встрече с азербайджанскими и вьетнамскими предпринимателями.

По его словам, Вьетнам уделяет внимание поставкам мясной продукции из Азербайджана: "Также Вьетнам хочет импортировать из нашей страны гранаты, чай, черешню, сливы, и др. В то же время эта страна экспортирует в Азербайджан электронику, морепродукты и продукты питания. Вьетнам также проявляет большой интерес к Среднему коридору и может экспортировать свою продукцию, присоединившись к нему".

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Версия на английском языке Vietnam shows keen interest in Azerbaijani food products
Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: "Vyetnam Azərbaycanın qida məhsullarına maraq göstərir"

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