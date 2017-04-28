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    Посол Венгрии высоко оценивает проводимый в Баку шопинг-фестиваль

    Имре Ласлоцки: Из Венгрии в Азербайджан с каждым годом приезжает большое количество туристов

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки высоко оценивает проводимый в Баку шопинг-фестиваль.

    Как передает Report, об этом он сообщил официальному сайту фестиваля www.bakushopfest.com.

    По словам посла, мероприятие организовано хорошо и проходит красочно, весело, с интересной программой.

    При этом дипломат посетовал, что из-за загруженности графика сам не смог принять участие в шопинг-фестивале. Однако он отметил, что из Венгрии в Азербайджан с каждым годом приезжает большое количество туристов, которые посещают различные мероприятия, в том числе и шопинг-фестиваль.

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