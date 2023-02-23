Посол Великобритании: Азербайджан играет особую роль в развитии Среднего коридора

Находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти провел встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым

Находящийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти провел встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter.

"Азербайджан играет особую роль в проекте Среднего коридора. Мы обсудили эти и другие важные вопросы для региона, а также для Европы с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана", - говорится в публикации.