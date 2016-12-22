Посол: Азербайджанские компании заинтересованы инвестировать в Харьковскую область

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанские компании готовы реализовывать инфраструктурные проекты на территории Харьковской области Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил в ходе встречи с председателем Харьковской областной госадминистрации (ХОГА) Юлией Светличной посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

Делегация Азербайджана, включавшая представителей диаспоры в Украине и Харьковской области, обсудила с главой ХОГА направления для расширения межрегионального сотрудничества.

"У вашего региона - высокий потенциал. Для нас Харьков имеет приоритетное значение. В данный момент есть заинтересованность нескольких азербайджанских предприятий, которые видят себя в ваших инфраструктурных проектах, в строительстве крупных объектов, в том числе - отельных и жилых комплексов. Наши компании заинтересованы инвестировать в Харьковскую область", - заявил в ходе встречи А.Худиев.

В свою очередь Ю.Светличная подчеркнула, что харьковский завод "Электротяжмаш" заинтересован в поставках в Азербайджан электродвигателей, тяговых генераторов и электрооборудования, а машиностроительный завод "ФЭД" выражает готовность сотрудничать с авиакомпаниями и воздушными силами Азербайджана.

"Мы готовы к кооперации в сфере промышленности. Как руководитель Харьковской облгосадминистрации, я буду гарантом законности и безопасности ведения бизнеса в нашем регионе азербайджанскими инвесторами", - подчеркнула она.

Ю.Светличная также отметила, что у Харьковской области и Азербайджана хорошо налажено сотрудничество в сфере образования. "Граждане Азербайджана получают образование в 28 вузах Харьковской области. В целом в регионе учатся около 3000 азербайджанцев", - добавила она.

Стороны договорились о том, что в Харьков приедет бизнес-делегация из Азербайджана для обсуждения конкретных проектов.