Посол: В этом году число посетивших Азербайджан арабских туристов превысит 150 тысяч - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Дашгыном Шикаровым.

- Как Вы оцениваете экономические связи между Азербайджаном и ОАЭ? Каков нынешний уровень товарооборота между нашими странами и какие работы предусмотрены для наращивания объема?

- Азербайджано-арабские экономические отношения обладают огромным потенциалом, стремительно развиваясь по нарастающей. Согласно отчету Торгово-промышленной палаты Дубая, в 2017 году товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ составил 221 млн долларов, что выше в 3,5 раза показателя за 2016 год. Один из факторов роста торговых связей состоит в том, что ОАЭ является приоритетной торговой площадкой для товаров азербайджанского производства, о чем свидетельствует создание в этой стране торговых миссий, обеспечено участие в различных мероприятиях и наметился рост потока туристов. Участие азербайджанских компаний на международных выставках стало толчком для повышения товарооборота. Так, в 2017 и 2018 годах наша страна была участницей "Gulfood 2017" и "Arabian Travel Market", потенциал страны экспонировался на выставках "Год Исламской солидарности: вектор - Азербайджан" в Абу-Даби, а также на фестивале наследие шейха Захида. Промышленные компании эмиратов были представлены на выставке недвижимости и инвестиций "REC Expo" в Баку. Открытие в ОАЭ одного из торговых представительств Азербайджана дает основание надеяться на более крупные достижения.

- С этого года авиакомпания "Etihad Airways" начала осуществлять прямые рейсы в Баку. Как это отразилось на двусторонних отношениях в области туризма?

- Наша страна день ото дня становится более привлекательной для туристов, на сегодняшний день в Азербайджан стекаются десятки тысяч арабских туристов. Огромный поток арабских туристов в Азербайджан подстегнул развитие туристического сектора страны и экономического развития в целом, положительно сказавшись на уровне двустороннего сотрудничества. По официальной статистике, в 2015 году Азербайджан посетило 2500 арабских туристов, в 2016 году - 75 000, в 2017 - 102 000, а в течение 6 месяцев 2018 года их число составило порядка 100 000 тыс. человек, что по сравнению с 2015 годом больше в 40 раз. Как сообщают арабские СМИ, что Азербайджан занимает 5-е место в числе стран, названия которых арабы задают в поисковой системе Google. По результатам исследования, проведенного "TRAVELPORT", считающейся ведущей компанией в области туризма и торговли, в первом квартале 2018 года Азербайджан был одной из двух стран, наиболее посещаемых арабскими путешественниками. За этот период количество заказов визитов в Азербайджан, поступивших в глобальную сеть GDS (Global Distribution Systems), возросло по сравнению с прошлым годом на 50%. Эти цифры перекликаются со статическими данными, полученными из других источников. Принимая во внимание все вышеуказанные факты, можно прогнозировать, что до конца года Азербайджан посетят свыше 150 тыс. арабских туристов. Облегчение визового режима для граждан ОАЭ значительно повысило поток туристов в Азербайджан. Ныне туристы из ОАЭ могут оформить электронную визу или получить ее в международном аэропорту нашей страны. Наряду с этим, с июля нынешнего года иностранцы, имеющие визу резидентов ОАЭ, могут оформить визу в Азербайджан прямо в аэропорту. Все это будет способствовать повышению численности этой категории туристов.

Увеличение количества прямых авиарейсов между нашими странами положительно сказывается на развитии туризма. Как известно, в марте 2017 года авиакомпания "Air Arabia" начала осуществлять рейсы Шарджа-Баку и Шарджа-Габала, а с марта 2018 года авиакомпания "Etihad" осуществляет прямые авиарейсы по маршруту Абу-Даби-Баку. Это стало дополнением к авиарейсам, реализуемым компаниями AZAL и "FlyDubai". Компания "Etihad” поначалу осуществляла три авиарейса в неделю, однако учитывая спрос, лайнеры были заменены на более крупногабаритные, а численность рейсов возросла до 6 раз в неделю. В целом, количество авиарейсов из ОАЭ в Азербайджан близко к 50 в неделю, что выше показателя за 2015 год в более чем 7 раз. Повышенный интерес арабских туристов к Азербайджану способствует расширению географии полетов. С этой точки зрения, открытие авиарейсов в Нахчыван, Гянджу и другие города Азербайджана послужило бы повышению туристического обмена.

- Запланированы ли двусторонние визиты или встречи между Азербайджаном и ОАЭ? Когда состоится заседание межправительственной экономической комиссии?

- Ведутся работы по организации визита в Азербайджан наследного принца Абу-Даби Шейха Мухаммада бен Зайда аль-Нахайяна. Ожидаются визиты в ОАЭ помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде, министра энергетики Парвиза Шахбазова и делегации азербайджанских парламентариев, а также межмидовские консультации. В течение года запланированы экономические мероприятия. Очередное заседание межправительственной экономической комиссии состоится до конца текущего года.

- Какие шаги ожидаются в направлении взаимного инвестирования в будущем?

- Инвесторы из стран Персидского залива вкладывают свои средства в строительный сектор Азербайджана и область недвижимого имущества. На наш взгляд, привлекательными для инвесторов из ОАЭ могут быть такие отрасли экономики Азербайджана, как недвижимость, инфраструктура, строительство 3, 4 и 5-ти звездочных отелей, а также сельское хозяйство. Как известно, ОАЭ импортирует большинство сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Аналогичные товары, импортируемые странами Персидского залива, транспортируются посредством логистических возможностей Дубая. Ввиду наличия в Азербайджане большинства климатических зон, здесь имеются все условия для выращивания сельхозпродукции. Наша продукция полюбилась в ОАЭ. Богатая азербайджанская кухня и обилие продуктов привлекает арабских туристов в Азербайджан.

Посольство проводит встречи для привлечения арабских инвесторов к сельскому хозяйству Азербайджана, а также в целях повышения заинтересованности в импорте азербайджанской сельхозпродукции в ОАЭ. Перспективным направлением является вывоз в ОАЭ сырья, его обработка в свободных экономических зонах, или создаваемой вблизи Бакинского международного торгового морского порта свободной экономической зоне, и создание совместных компаний для экспорта готовой продукции в третьи страны. Заманчиво выглядит привлечение арабских инвесторов к созданию близ Баку свободных экономических зон и инфраструктурным проектам, относящимся к транспортным коридорам Север-Юг и Восток-Запад. К тому же предприниматели из ОАЭ выказывают неподдельный интерес к этим проектам.

- Вы отметили, что арабские предприниматели проявляют интерес к сельскому хозяйству Азербайджана. Какая азербайджанская сельхозпродукция пользуется наибольшим спросом в ОАЭ?

- В самых известных гипермаркетах ОАЭ продаются фрукты, овощи и мясные изделия из Азербайджана. Эта высококачественная продукция пользуется большим спросом среди местного населения. Даже некоторые рестораны в ОАЭ ежедневно снабжаются мясом, фруктами и овощами из Азербайджана. Ведется всесторонняя работа по повышению качества и разнообразия сельхозпродукции азербайджанского производства. На рынках ОАЭ продаются фрукты, овощи, фруктовые соки, минеральные воды и прохладительные напитки, мясные и молочные изделия, чай, орехи, консервированные продукты из Азербайджана. Есть возможности для расширения позиций азербайджанской продукции на рынках ОАЭ.

Для пропаганды азербайджанской продукции на рынках ОАЭ в этом году запланированы визиты экспортных миссий нашей страны в Дубай. Много малых и средних предприятий Азербайджана хотят выйти на дубайские рынки, поэтому в экспортную миссию войдут более 30 азербайджанских компаний. Основная цель этой миссии – пропаганда бренда "Made in Azerbaijan".