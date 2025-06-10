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Посол: Узбекистан придает особое значение укреплению отношений с тюркскими государствами

Посол: Узбекистан придает особое значение укреплению отношений с тюркскими государствами Узбекистан придает особое значение укреплению всесторонних отношений с тюркскими государствами, в том числе в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).
Бизнес
10 июня 2025 г. 14:28
Посол: Узбекистан придает особое значение укреплению отношений с тюркскими государствами

Узбекистан придает особое значение укреплению всесторонних отношений с тюркскими государствами, в том числе в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на II Форуме и выставке торгово-инвестиционного сотрудничества тюркских государств в Баку.

По его мнению, потенциал стран-партнеров в сфере торговли, инвестиций, инноваций, транспорта и логистики еще не полностью задействован.

"Мы живем в эпоху, когда тюркские государства играют решающую роль в укреплении торговли, экономики, сотрудничества, региональной стабильности, обеспечении благосостояния народов и построении справедливого и процветающего будущего", - отметил посол.

Он подчеркнул, что сегодняшняя выставка, объединяющая ведущие компании, предпринимателей и госпредставителей, открывает новые возможности для сотрудничества, обмена опытом и взаимовыгодных проектов.

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Версия на английском языке Ambassador: Uzbekistan attaches special importance to strengthening relations with Turkic states
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Özbəkistan Türk dövlətləri ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə önəm verir"

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