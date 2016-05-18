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    ​Посол: Украинские бизнесмены намерены открыть в Азербайджане молокоперерабатывающий завод

    Очередное заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии пройдет в конце мая - начале июня в Баку

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Очередное заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества пройдет в конце мая - начале июня в Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

    "Стороны планируют обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений", - подчеркнул дипломат.

    По его словам, стороны на данный момент изучают состояние двусторонних отношений и перспективы.

    "У нас практически каждый месяц осуществляются визиты делегаций из Украины в Азербайджан и из Баку в Киев. Представители Национальной молочной ассоциации Украины сейчас находятся с визитом в Баку. Завтра приезжают представители компании "Украинмаш". То есть каждый день приезжают делегации, обсуждают вопросы сотрудничества. И то, что выйдет на уровень реального сотрудничества, уже будет выноситься на комиссию", - сказал он.

    Посол подчеркнул, что украинские предприниматели готовы открыть в Азербайджане молокоперерабатывающий завод и поставлять сюда племенной скот молочных пород.

    "Вчера в ОАО "Агролизинг" прошли переговоры. И "Агролизингу", и министерству сельского хозяйства мы представили свои предложения по программе лизинга. На данный момент идут переговоры", - подчеркнул А.Мищенко.

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