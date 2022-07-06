Посол: Турецко-азербайджанские отношения - пример для Организации тюркских государств

"Уровень, на который поднялись турецко-азербайджанские отношения в соответствии с геополитической изменчивостью мира – пример для Организации тюркских государств".

"Уровень, на который поднялись турецко-азербайджанские отношения в соответствии с геополитической изменчивостью мира – пример для Организации тюркских государств".

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал на спецсессии Каспийского энергетического форума, посвященной азербайджано-турецкому сотрудничеству.

По его словам, победа в 44-дневной войне имеет большое значение с точки зрения турецко-азербайджанских отношений и региона.

Дж.Багчы отметил, что 44 – символическая дата в истории Азербайджана: "Турция и Азербайджан хорошо знают о геополитической изменчивости. В соответствии с этой геополитической изменчивостью развита модель сотрудничества".

Он напомнил, что 15 июня 2021 года Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях: "С подписанием этой декларации наше стратегическое сотрудничество поднялось на уровень союзничества. Это воля по расширению и углублению нашего сотрудничества не только в оборонной и энергетической сферах, но и во всех сферах. Этот документ был утвержден в парламентах обеих стран. Этот документ – инструкция по расширению и углублению отношений между Турцией и Азербайджаном во всех сферах. Инструкция по устранению препятствий, если таковые встанут перед этими отношениями".