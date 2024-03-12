Посол Турции: Мы нацелены на увеличение товарооборота с Азербайджаном

Правительство Турции нацелено на увеличение товарооборота с Азербайджаном.

Правительство Турции нацелено на увеличение товарооборота с Азербайджаном.

Об этом в заявлении Report сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

По его словам, проводится совместная работа в данном направлении: "Расширение охвата преференциального торгового соглашения между двумя странами является важным шагом. Важно, чтобы число товаров, на реализацию которых распространяются льготы, было увеличено с 15 до 30".

Посол добавил, что в первую неделю мая состоится заседание межправительственной комиссии между двумя странами с участием премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, будут проведены обсуждения по ряду направлений.