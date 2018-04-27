Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Мексикой в этом году возрастет в 3 раза

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Мексиканские бизнесмены заинтересованы в расширении торговых связей с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

Дипломат отметил, что торговое сотрудничество между двумя странами имеет положительную тенденцию.

"Если обратить внимание на статистику прошлых лет, то мы можем увидеть, что торговый потенциал между нашими странами на порядок увеличился. Так, согласно нашей статистике, товарооборот составил 9,5 млн долларов в 2017 году, а к концу этого года, по нашим подсчетам, достигнет 25,2 млн долларов, что почти в три раза больше, чем за прошлый год", - добавил он.

По мнению торгового представителя Мексики Анны Эвелии Морено, прибывшей в Баку в составе торговой делегации накануне, одним из приоритетных направлений может стать экспорт в Азербайджан текилы (мексиканского спиртного напитка).

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы наладить экспорт текилы на азербайджанский рынок. Ежегодно Мексика поставляет 213,3 млн. литров текилы в более чем 120 стран мира. Мы готовы представить потребителю самый разный спектр товаров. Кроме того, текила - это визитная карточка Мексики, характеризующая ее культуру и традиции. В этом контексте, наше сотрудничество в экономической сфере будет также положительно влиять на культурные взаимоотношения между странами", - сказала она.

Кроме того, было отмечено, что также планируется организовать экспорт различных видов продуктов из Мексики, в частности открыть в Баку супермаркеты мексиканской продукции.