Посольство США в Азербайджане объявляет тендер в связи с проектом по реновации склада

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Посольство США в Азербайджане объявляет тендер для строительных компаний в связи с проектом по реновации склада.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства, желающие участвовать в тендере компании должны иметь необходимое число сотрудников, оборудования, финансовых средств, опыт работы, иметь соответствующие справки и регистрацию в министерстве юстиции Азербайджана.

В сообщении говорится, что компании должны представить нужные документы в посольство до 11 сентября текущего года. Ознакомление с местом проведения работ будет проведено 25 августа.