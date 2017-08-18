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    Посольство США в Азербайджане объявляет тендер в связи с проектом по реновации склада

    Компании должны представить нужные документы в посольство до 11 сентября

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Посольство США в Азербайджане объявляет тендер для строительных компаний в связи с проектом по реновации склада.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства, желающие участвовать в тендере компании должны иметь необходимое число сотрудников, оборудования, финансовых средств, опыт работы, иметь соответствующие справки и регистрацию в министерстве юстиции Азербайджана.

    В сообщении говорится, что компании должны представить нужные документы в посольство до 11 сентября текущего года. Ознакомление с местом проведения работ будет проведено 25 августа. 

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