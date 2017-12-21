Посол США принял участие на CEO Lunch Baku

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Caspian American Club и Caspian European Club провели девятый CEO Lunch Baku, посвященный азербайджано-американским отношениям.

Как сообщает Report, в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku принял участие чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Роберт Секута. Выступивший на форуме Роберт Секута отметил достижение Азербайджаном и США успехов в двухсторонних отношениях, подчеркнув необходимость дальнейшего сотрудничества по вопросам верховенства права и другим вопросам, которые необходимы для поддержания положительного инвестиционного и делового климата.

Первый заместитель председателя Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев выразил благодарность посольству США за поддержку и внимание к деятельности Caspian American Club. "Через несколько дней мы отмечаем юбилей создания Caspian American Club, примечательно, что CEO Lunch, посвященный азербайджано-американским отношениям проходит именно в годовщину создания Клуба. С момента создания Caspian American Club мы получили большое количество писем, и одним из первых был именно посол Роберт Секута, который пожелал успехов в дальнейшей реализации проекта", - отметил Тельман Алиев. Он добавил, что члены правления Caspian American Club избираются на два года. Также все компании-члены Caspian European Club автоматически являются и членами Caspian American Club.

Главный исполнительный директор Caspian European Club Мустафа Аббасбейли также поприветствовал всех гостей и пригласил их принять участие на 5-ом Международном "Caspian Energy Forum Tbilisi", который состоится 12 апреля 2018 года при поддержке правительств Грузии и Азербайджана. На открытии Caspian Energy Forum Tbilisi планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и всех членов правительства Грузии, представляющих экономический блок. Организатором форума является грузинская компания Caspian Energy Georgia.

По его словам, мероприятия формата CEO Lunch проводятся два раза в месяц, каждую третью среду месяца в Баку и каждую последнюю пятницу месяца в Тбилиси.

Также с речью выступили и другие новоизбранные члены правления Клуба. Каждый член правления рассказал о деятельности своего комитета и о дальнейших планах в рамках комитетов.

В завершение мероприятия послу Роберту Секуте был вручен первый сертификат почетного члена Caspian American Club. Также компаниям, вступившим и продолжившим свое участие в Caspian European Club и Caspian American Club, были вручены сертификаты.