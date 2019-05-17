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Посол США: Азербайджан добился экономического прогресса

Посол США: Азербайджан добился экономического прогресса
© Report/ Firi Salim

"США поддерживают независимость и экономическое развитие Азербайджана на протяжении 27 лет. За прошедшие годы США оказали Азербайджану финансовую поддержку на 1,3 млрд долларов. Я надеюсь, что мы получим конкретные результаты в области логистики, транспорта и энергетики".

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на 4-м заседании азербайджано-американской комиссии по экономическому сотрудничеству.

По его словам, в последние годы Азербайджан добился значительного экономического прогресса: "Соединенные Штаты надеются, что Азербайджан осуществит реформы в правовой и судебной системах. Мы хотели бы видеть продвижения в вопросе защиты прав интеллектуальной собственности.

Посол также подчеркнул, что реализация проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является одним из успехов страны.

"Нефтегазовые проекты также успешно реализуются. Соединенные Штаты продолжают поддерживать энергетические проекты Азербайджана, в частности, Южный газовый коридор. Я надеюсь, что сотрудничество в рамках этой комиссии будет успешным", - сказал Литценбергер.

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