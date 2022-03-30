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Посол: Российские IT-разработки востребованы в Азербайджане

Посол: Российские IT-разработки востребованы в Азербайджане Азербайджан создал благоприятные условия для развития сотрудничества с Россией, в частности в сфере IT.
Бизнес
30 марта 2022 г. 12:12
Посол: Российские IT-разработки востребованы в Азербайджане

Азербайджан создал благоприятные условия для развития сотрудничества с Россией, в частности в сфере IT.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

По его словам, Российские разработки в области информационных технологий востребованы в Азербайджане.

Также он отметил, что Россия может предложить Азербайджану ИТ-решения в области нефтедобычи и в других сферах.

М. Бочарников добавил, что AZPROMO разработал концепцию для сотрудничества между Азербайджаном и РФ в области информационных технологий и российские компании смогут воспользоваться этим.

Посол напомнил, в 2020 году между сторонами был подписан документ, предусматривающий сотрудничество в области инноваций и технологий, в рамках которого технологические компании активно ведут сотрудничество.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycanda Rusiyanın İKT məhsullarına tələbat var"

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