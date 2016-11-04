Посол призвала азербайджанских инвесторов вкладывать во Францию

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Франция является одной из лидирующих стран в Европе по количеству привлеченных инвестиций, и Азербайджан также входит в число стран, вкладывающих во Францию.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции во Французском Институте в Баку в рамках проводимого каждый год "Месяца инвестиций во Францию" сказала посол Франции в Азербайджане Орелия Буше.

Она напомнила, что между президентами и министрами проводятся регулярные встречи, в частности, в 2016 году Азербайджан посетила делегация из представителей 35 французских компаний. О.Буше пригласила азербайджанских инвесторов вкладывать во Францию, отметив, что это будет выгодно для обеих стран. Она сказала, что во Франции есть все условия, возможности для вложения инвестиций: "Для нас важно вложение инвестиций во Францию. Это не только поток капитала, но и обмен опытом".

О.Буше также отметила, что азербайджанские компании, вкладывающие во Францию также получают доступ на европейский рынок с дальнейшим экспортом своей продукции на этот рынок: "Европа - это большой рынок с 500 млн потребителей. Для того, чтобы доставить свою продукцию для европейских потребителей хватит и часа транспортировки из Парижа".

Затем представитель государственного агентства "Business France" провел презентацию бизнес-возможностей Франции.