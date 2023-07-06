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Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ

Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии свободных экономических зон и восстановлении освобожденных территорий страны.
Бизнес
6 июля 2023 г. 17:01
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ

Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии свободных экономических зон и восстановлении освобожденных территорий страны.

Об этом Report заявила посол Панамы в Азербайджане Мариэла Сагель.

"В сентябре в Баку прибудет миссия из Панамы (Head ProPanama), которая продемонстрирует потенциал в сфере туризма, обсудит сотрудничество в сфере свободных экономических зон. Особое внимание хотим уделить восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, хотим поделиться знаниями и опытом в этой сфере",- сказала она.

Отметим, что в Панаме существует 12 свободных зон, крупнейшей из которых является свободная зона Колон.

По словам Мариэлы Сагель, Азербайджан и Панама также могут сотрудничать в сфере образования, развитии зеленой энергетики и др.

Посол отметила что, в 1976 году Панама принимала участие в саммите Движения Неприсоединения в Шри-Ланке, которое стало знаковым для самой Панамы, которое в то время вела переговоры с США. "Таким образом 7 сентября 1977 года в Вашингтоне глава Панамы Омар Торрихос и президент США Джимми Картер подписали соглашение, в соответствии с которым 31 декабря 1999 года США должны были передать контроль над Панамским каналом правительству Панамы",- напомнила она, добавив, что это соглашение также поддержали страны-члены ДН.

"Таким образом, мирным путем была устранена форма колониализма",- добавила дипломат.

По ее словам, Азербайджан в настоящее время играет важную роль в Движении неприсоединения.

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Версия на английском языке Ambassador: Panama is ready to cooperate with Azerbaijan in creation and development of free economic zones
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Panama azad iqtisadi zonaların yaradılması və inkişafında Azərbaycanla əməkdaşlığa hazırdır”

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