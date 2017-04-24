Посол Палестины: Бакинский шопинг-фестиваль принесет Азербайджану выгоду

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Проводимый в Баку шопинг-фестиваль принесет Азербайджану выгоду во многих смыслах".

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту www.bakushopfest.com заявил посол Палестины в Азербайджане Насир Абдул Керим.

Посол считает, что благодаря данному фестивалю в Азербайджане еще более возрастет конкуренция среди международных брендов. В то же время возрастет интерес местных и зарубежных покупателей к магазинам и торговым центрам в Азербайджане. Учитывая, что фестиваль будет проводиться ежегодно и станет традиционным, с уверенностью можно сказать, что эти покупатели превратятся в постоянных клиентов магазинов в Азербайджане.

Насир Абдул Керим считает, что развитие туризма является самой крупной инвестицией в экономику страны: "С учетом того, что для путешествий туристы постоянно ищут стабильные и красивые города, Баку – бесценен. Наряду с привлечение в Азербайджан еще большего количества туристов, шопинг-фестиваль также увеличит качество услуг в данной сфере. Подобный шаг, который приносит экономике страны серьезную выгоду, можно только поддержать".