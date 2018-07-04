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    Посол Пакистана считает важным открытие прямого авиарейса для укрепления связей с Азербайджаном

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Пакистан могут быть важными транспортными узлами в своих регионах.

    Как сообщает Report, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд на Азербайджано-пакистанском бизнес-форуме в Баку.

    Посол отметил значимость таких транспортных проектов, как Баку-Тбилиси-Карс, CPEC (Китайско-пакистанский экономический коридор), Lapis Lazuli, Ашхабадская инициатива.

    Он также подчеркнул важность политических отношений между двумя странами для развития торговли: "Пакистан был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. За этот период в Азербайджане побывали четыре президента и два премьер-министра страны. В то же время Пакистан посетили общенациональный лидер Гейдар Алиев и нынешний президент Ильхам Алиев".

    Мохманд также подчеркнул важность открытия прямых авиарейсов между двумя странами.

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