Посол Пакистана призвал бизнес-круги Азербайджана и Пакистана наращивать инвестиции

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин призвал бизнес-круги двух стран укреплять сотрудничество.

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин призвал бизнес-круги двух стран укреплять сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом дипломат заявил в ходе бизнес-форума Азербайджан-Пакистан в понедельник в Баку.

"Наши страны, объединенные общим видением прогресса и процветания, поддерживают давние братские отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве во всех областях. Сегодня мы стоим на пороге беспрецедентных возможностей. Диверсификация наших экономик в сочетании со стратегическим расположением делает обе страны важными игроками и партнерами на региональных и глобальных рынках", - сказал посол.

По его словам, Азербайджан и Пакистан, используя свои уникальные ресурсы и возможности, могут способствовать устойчивому росту и получать выгоду: "Мы можем распространить эти преимущества, в том числе, и на соседние страны и регионы", - подчеркнул он.

Посол отметил, что предпринимателям двух стран необходимо сосредоточиться на укреплении торговых отношений и увеличении инвестиций с учетом видения руководства Пакистана и Азербайджана

"Совместными усилиями мы можем создать прочную основу для сотрудничества, которое внесет вклад в социально-экономическое развитие наших стран", - добавил Г. Мохиуддин.