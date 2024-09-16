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Посол Пакистана призвал бизнес-круги Азербайджана и Пакистана наращивать инвестиции

Посол Пакистана призвал бизнес-круги Азербайджана и Пакистана наращивать инвестиции Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин призвал бизнес-круги двух стран укреплять сотрудничество.
Бизнес
16 сентября 2024 г. 15:22
Посол Пакистана призвал бизнес-круги Азербайджана и Пакистана наращивать инвестиции

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин призвал бизнес-круги двух стран укреплять сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом дипломат заявил в ходе бизнес-форума Азербайджан-Пакистан в понедельник в Баку.

"Наши страны, объединенные общим видением прогресса и процветания, поддерживают давние братские отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве во всех областях. Сегодня мы стоим на пороге беспрецедентных возможностей. Диверсификация наших экономик в сочетании со стратегическим расположением делает обе страны важными игроками и партнерами на региональных и глобальных рынках", - сказал посол.

По его словам, Азербайджан и Пакистан, используя свои уникальные ресурсы и возможности, могут способствовать устойчивому росту и получать выгоду: "Мы можем распространить эти преимущества, в том числе, и на соседние страны и регионы", - подчеркнул он.

Посол отметил, что предпринимателям двух стран необходимо сосредоточиться на укреплении торговых отношений и увеличении инвестиций с учетом видения руководства Пакистана и Азербайджана

"Совместными усилиями мы можем создать прочную основу для сотрудничества, которое внесет вклад в социально-экономическое развитие наших стран", - добавил Г. Мохиуддин.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın Azərbaycandakı səfiri iki ölkənin işgüzar dairələrinə çağırış edib
Версия на английском языке Pakistan's ambassador urges business communities of Azerbaijan and Pakistan to boost investments

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