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Посол: Открытие Торгового дома Украины в Баку запланировано до конца года

Посол: Открытие Торгового дома Украины в Баку запланировано до конца года

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Украинская сторона практически завершила подготовку к открытию Торгового дома Украины в Баку. Структура прошла регистрацию в Азербайджане.

Об этом Report заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

"Уже есть помещение, мы его подготовили. Мы, конечно, немного опаздываем по сравнению с азербайджанской стороной, которая летом открыла свой официальный Торговый дом Азербайджана в Киеве. Теперь наша очередь. Мы ждем подходящего момента, а точнее визита делегации Украины высокого уровня для того, чтобы открыть его соответствующим образом", - заявил А.Мищенко.

По его словам, на данный момент вопрос даты визита делегации в Баку прорабатывается администрацией президента Украины.

"Мы ждем решения, когда и кто приедет на открытие этого важного для нас еще одного института, который еще больше будет способствовать укреплению экономических связей Украины и Азербайджана. Мы ожидаем до конца года открытия Дома", - отметил украинский дипломат.

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