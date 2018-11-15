Посол: Открытие Торгового дома Украины в Баку запланировано до конца года

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Украинская сторона практически завершила подготовку к открытию Торгового дома Украины в Баку. Структура прошла регистрацию в Азербайджане.

Об этом Report заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

"Уже есть помещение, мы его подготовили. Мы, конечно, немного опаздываем по сравнению с азербайджанской стороной, которая летом открыла свой официальный Торговый дом Азербайджана в Киеве. Теперь наша очередь. Мы ждем подходящего момента, а точнее визита делегации Украины высокого уровня для того, чтобы открыть его соответствующим образом", - заявил А.Мищенко.

По его словам, на данный момент вопрос даты визита делегации в Баку прорабатывается администрацией президента Украины.

"Мы ждем решения, когда и кто приедет на открытие этого важного для нас еще одного института, который еще больше будет способствовать укреплению экономических связей Украины и Азербайджана. Мы ожидаем до конца года открытия Дома", - отметил украинский дипломат.