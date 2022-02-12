Посол: Необходимо диверсифицировать логистические маршруты между Азербайджаном и Россией

Необходимо диверсифицировать существующие логистические маршруты между Азербайджаном и Россией, в первую очередь, железнодорожные.

Необходимо диверсифицировать существующие логистические маршруты между Азербайджаном и Россией, в первую очередь, железнодорожные.

Как сообщает Report, об этом сегодня в Хачмазе в рамках запуска проекта "Агроэкспресс" на церемонии отправления первого грузового состава со станции "Ладжат" заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

По его словам, сегодняшнее мероприятие отражает многосторонность отношений между двумя странами: "Связи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным служат стимулом для развития существующего сотрудничества. Должен сказать, что событие, свидетелем которого мы являемся сегодня, является результатом продуктивных обсуждений на заседаниях межправительственной комиссии между Россией и Азербайджаном. На этих встречах активно обсуждается диверсификация направлений экономического и торгового сотрудничества".

Посол отметил, что в 2021 году объем товарооборота между Азербайджаном и Россией превысил 3 млрд долларов США, значительная часть которого пришлась на поставку аграрной продукции из Азербайджана в Россию.