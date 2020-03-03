Посол: Мы хотели бы видеть грузинские компании на азербайджанском рынке

Caspian European Club организовал очередной CEO Brunch Baku, в котором в качестве почетных гостей приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе и мэр города Батуми Лаша Комахидзе.

Об этом Report” сообщает со ссылкой на Caspian European Club.

Посол Грузии поприветствовал участников CEO Brunch Baku и рассказал о многочисленных совместных проектах, которые реализуют Грузия и Азербайджан.

"Нам очень приятно, что главным инвестором в Грузии является именно Азербайджан. Очень много азербайджанских компаний осуществляют свою деятельность на территории Грузии и мы хотели бы, чтобы грузинские компании тоже были представлены на азербайджанском рынке", - сказал он.

Рассказывая о Батуми, посол отметил очень привлекательные условия для развития туризма, созданные в Аджарии. Также посол подчеркнул исторические связи между Баку и Батуми и напомнил участникам CEO Brunch Baku о том, что первая нефть братьев Нобелей была транспортирована через порт Батуми.

Мэр Батуми провел подробную презентацию инвестиционных возможностей и рассказал о новой стратегии развития Батуми. К сведению участников была предоставлена информация о возможностях зимнего туризма в Аджарии, что делает Батуми всесезонным курортом. Было подчеркнуто, что это первый лыжный курорт в регионе, созданный на основе генплана, что позволяет туристам полностью погрузиться в атмосферу отдыха, не беспокоясь о несовершенной инфраструктуре.

"В рамках CEO Brunch Baku топ-менеджеры и представители компаний, члены Caspian European Club имели возможность задать интересующие их вопросы и обсудить возможности реализации бизнес-проектов в Грузии в целом и в Батуми, в частности. По окончанию CEO Brunch Baku компании имели возможность общения с мэром Батуми в двухстороннем формате", - сообщил Тельман Алиев.

Формат CEO Brunch (поздний завтрак) позволяет компаниям в неформальной обстановке общаться друг с другом и более близко узнавать своих партнеров. CEO Brunch, наряду с Баку, ежемесячно проводится в Тбилиси и Алмате.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии, в Казахстане и полномочных представителей в США, Германии, Польше, Чехии, в Узбекистане и Латвии.