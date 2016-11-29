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    Посол: Между Азербайджаном и Мексикой сохранился стабильный уровень товарооборота

    В прошлом году экспорт сахара из Мексики в Азербайджан достиг своего пика

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Товарооборот между Мексикой и Азербайджаном в 2015 году составил 22 млн долларов США. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Мексики Родриго Лабардини.

    «Показатели за первые девять месяцев 2016 года совпадают с показателями прошлого года, что свидетельствует о стабильном уровне товарообмена между нашими странами», - заявил Р.Лабардини.

    «В прошлом году экспорт сахара из Мексики в Азербайджан достиг своего пика, в этом же году товарооборот распределился между несколькими продуктами. Мы также поставляем в Азербайджан трубопрокатную продукцию, различные электронные изделия, компьютерную аппаратуру, пищевую продукцию, контейнеры», - заявил Р.Лабардини.

    Посол подчеркнул, что Азербайджан, как Мексика, добывает и экспортирует нефть и нефтепродукты, что объединяет страны.

    «Мексика - крупнейший производитель пива и основной поставщик автомобилей в США», - сказал Р.Лабардини.

    Наряду с этим дипломат указал на наличие культурных связей между странами, напомнив о выставке известного мексиканского скульптора Маргариты Морале в Баку, которая прошла в центре Гейдара Алиева в Баку. 

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