Посол Мексики: За два года экспорт из Азербайджана вырос на 12,4%

Сотрудничество между Азербайджаном и Мексикой успешно развивается в таких сферах, как культура, туризм и торговля.

Как сообщает Report, об этом журналистам на ежегодной пресс-конференции заявил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

"Только за 2017-2018 годы экспорт из Азербайджана в Мексику вырос на 12,44%. Сегодня 12% импорта пива в Азербайджан приходится на Мексику", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что двусторонние отношения стали носить более интенсивный характер с 2007 года после открытия посольства Азербайджане в Мексике, а в в 2014 году - посольства Мексики в Азербайджане.

Торговые связи между двумя странами начали развиваться в 2017 году, когда была организована первая торговая миссия из Азербайджана. В 2019 году состоялась третья торговая миссия из Мексики. "Было подписано 2 контракта с представителями азербайджанского бизнеса. Кроме того, в 2018 году делегация Института нефти Мексики приняла участие в выставке Caspian Oil&Gas Conference в Баку", - сказал он.

Посол также подчеркнул, что подписанное в 2017 году межправительственное соглашение также послужило развитию двусторонних связей.