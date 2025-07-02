Посол: Малайзия и Азербайджан должны искать новые направления для торговли, инвестиций и деловых связей

За последние два года товарооборот между Малайзией и Азербайджаном увеличился на 173%.

Товарооборот между Малайзией и Азербайджаном в 2023-2024гг увеличился на 173%.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза (Ahmad Kamrizamil Mohd Riza) в ходе проходящего в Баку семинара по торговле, бизнесу и туризму на тему "Укрепление отношений между Малайзией и Азербайджаном посредством экономического и туристического сотрудничества".

"С радостью отмечаю важный этап в развитии нашего экономического партнерства - в 2024 году двусторонний торговый оборот между Малайзией и Азербайджаном достиг 26 млн долларов. Это достижение особенно значимо, учитывая темпы роста, которых мы добились за короткий период. В 2022 году этот показатель составлял всего 9,5 млн долларов, что означает впечатляющий рост на 173% всего за два года", - подчеркнул посол.

Он уточнил, что в 2024 году экспорт Малайзии в Азербайджан составил 24,9 млн долларов, тогда как импорт из Азербайджана в Малайзию - около 1 млн долларов. Более того, только за период с января по май текущего года импорт из Азербайджана в Малайзию уже достиг 1,4 млн долларов, что позволяет ожидать превышения показателей 2024 года по итогам текущего года.

"Эти цифры - не просто статистика. Они демонстрируют, насколько динамично развиваются торговые отношения между нашими странами и какое доверие формируется между бизнес-сообществами. Это результат успешных инициатив, совместно реализованных с целью укрепления двусторонних экономических связей", - отметил дипломат.

А.Камризамил также подчеркнул перспективы дальнейшего сотрудничества:

"Позитивная динамика закладывает прочную основу для расширения взаимодействия. Мы должны и впредь искать новые направления для торговли, инвестиций и деловых связей для еще более тесного взаимодействия Малайзии и Азербайджана в различных секторах".