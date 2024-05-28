Посол Латвии: Есть новые идеи для развития торговых отношений с Азербайджаном

Имеются новые идеи для развития торговых отношений между Азербайджаном и Латвией.

Имеются новые идеи для развития торговых отношений между Азербайджаном и Латвией.

Об этом Report заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

"Экономики двух стран растут, их технологии развиваются. У нас давняя история торговых отношений. До 2020 года, то есть до пандемии коронавируса, наш товарооборот был большим. Однако в силу ряда причин мы потеряли показатели. После окончания пандемии появились идеи для развития межгосударственных отношений, в том числе экономических. У нас, как у члена Евросоюза, есть некоторые приоритеты и технологии, которыми мы готовы делиться и работать вместе во всех областях, включая "зеленую" энергетику. Но проблема заключается в логистике и доставке. Поэтому мы обсуждаем, что можем сделать в рамках общих проектов, но это вопрос диалога между самими предпринимателями", - сказал посол.