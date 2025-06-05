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Посол Китая: Мы готовы создать благоприятные условия для сотрудничества с азербайджанскими предприятиями

Посол Китая: Мы готовы создать благоприятные условия для сотрудничества с азербайджанскими предприятиями 16:07
Бизнес
5 июня 2025 г. 16:41
Посол Китая: Мы готовы создать благоприятные условия для сотрудничества с азербайджанскими предприятиями

Пекин совместно с Баку готов в полной мере задействовать механизм межправительственного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству между двумя странами и создать более благоприятные условия для взаимодействия между азербайджанскими и китайскими предприятиями.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Баку Лу Мэй на состоявшейся в Баку конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем.

По ее словам, с момента установления дипотношений между двумя странами в 1992 году двусторонние отношения развивались прочно и стабильно:

"Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Азербайджаном демонстрирует положительную динамику. Во-первых, двусторонний товарооборот постоянно растет: Китай стал четвертым по величине торговым партнером Азербайджана и вторым по величине источником импорта. Во-вторых, наблюдается рост инвестиций. Китайские инвестиции в Азербайджан превышают $900 млн, а азербайджанские в Китай составляют около $300 млн", - сказала Мэй.

Кроме того, по ее словам, постоянно расширяются сферы сотрудничества между двумя странами. "Вместе с тем мы видим, что существует еще немало возможностей для укрепления текущего экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия в регионе”, - отметила она..

Дипломат добавила, что китайская провинция Гуандун обладает сильной экономической мощью, богатыми промышленными ресурсами и большим рынком: "Сегодня делегация провинции и предприниматели активно изучат стратегию развития Азербайджана и инвестиционные потребности. Изучаются возможности рынка".

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Версия на английском языке China ready to create favorable conditions for cooperation with Azerbaijani enterprises
Версия на азербайджанском языке Çin səfiri: "Azərbaycanda iqtisadi əməkdaşlığa daha əlverişli şərait yaratmağa hazırıq"

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