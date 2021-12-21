Посол Израиля: С нетерпением ждем совместной работы на освобожденных землях

Израиль и Азербайджан - партнеры и сейчас мы с нетерпением ждем, когда приступим к совместной работе на освобожденных территориях.

Израиль и Азербайджан - партнеры и сейчас мы с нетерпением ждем, когда приступим к совместной работе на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Азербайджану интересен израильский бизнес, который все больше привлекается в вашу страну. Одна из израильских компаний работает в Зангилане. Мы ожидаем, что наше сотрудничество принесет плоды".

Напомним, что в январе-октябре текущего года товарооборот между Азербайджаном и Израилем вырос на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 645,9 млн долларов США. За последний год стоимость экспорта Азербайджана в Израиль выросла на 50,4% и составила 618,1 млн долларов США, импорта - составила 27,8 млн долларов США, увеличившись на 22%.