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Посол: Италия нацелена на расширение экономического сотрудничества с Азербайджаном

Посол: Италия нацелена на расширение экономического сотрудничества с Азербайджаном Италия остается главным торговым партнёром Азербайджана и готова способствовать диверсификации его экономики
Бизнес
30 апреля 2025 г. 12:03
Посол: Италия нацелена на расширение экономического сотрудничества с Азербайджаном

Италия остается главным торговым партнером Азербайджана и готова способствовать диверсификации его экономики.

Как передает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо в интервью итальянскому изданию Agenzia Nova.

“Азербайджан заинтересован в диверсификации своей экономики, и Италия, безусловно, может внести в это весомый вклад. Италия остается торговым партнером Азербайджана №1: в 2024 году товарооборот между двумя странами составил 8,7 млрд евро, при этом на долю Италии пришлось более 38% всего экспорта из Азербайджана", - отметил дипломат.

По его словам, азербайджанский рынок остается самым значимым на Южном Кавказе.

"Кроме того, географическое положение и стабильность Азербайджана делают его важным региональным хабом, в том числе с точки зрения выхода на рынки Центральной Азии", - добавил посол.

Он подчеркнул, что текущая цель - углубить и диверсифицировать экономическое сотрудничество между двумя странами.

"С одной стороны, это возможно за счет стремления Азербайджана диверсифицировать экономику, выйдя за рамки энергетического сектора, с другой - через расширение доступа итальянских компаний к азербайджанскому рынку и их вклада во многие стратегические сектора. Это также поможет сократить торговый дисбаланс, традиционно складывающийся в пользу Азербайджана", - сказал дипломат.

Он отметил, что Баку остается одним из ключевых поставщиков энергоносителей в Италию: почти половина доходов Азербайджана от продажи нефти и газа поступает от экспорта в эту страну.

По его словам, возвращение энергетической компании Eni в Азербайджан после более чем 30-летнего перерыва, а также подписание меморандума между телекоммуникационной группой TIM и Агентством по инновациям и цифровому развитию (IDDA) являются яркими примерами активизации двустороннего сотрудничества.

"В то же время потенциал взаимодействия значительно шире. Перспективными направлениями могут стать инфраструктура и связь, агропромышленный комплекс и сельхозтехника, производство мебели и предметов интерьера. Кроме того, наблюдается активизация в оборонной сфере, чему способствует недавнее открытие должности военного атташе при посольстве Италии в Баку", - подчеркнул дипломат.

"Совместно с офисом Italian Trade Agency в Баку мы активно работаем над расширением сотрудничества, уверенные в его стратегической важности и долгосрочном потенциале", - добавил Ди Джанфранческо.

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Версия на английском языке Ambassador: Italy aims to expand economic co-op with Azerbaijan

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