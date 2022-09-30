Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях

Посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави дал интервью Report:

Посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави дал интервью Report:

- Как вы оцениваете уровень отношений между Азербайджаном и Ираном, в том числе состояние экономических связей?

- Уровень отношений очень высок. Президенты двух стран дважды встречались в столице Туркменистана Ашхабаде. Регулярные встречи азербайджанских и иранских официальных лиц, отвечающих за политическую, в том числе военно-политическую, а также экономическую сферы, свидетельствуют о расширении дружественных и братских отношений между ними. В январе-августе этого года стоимость товарооборота между двумя странами выросла более чем на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Некоторое время назад был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана. Для достижения этой цели предусмотрено строительство четырех мостов, в том числе двух автомобильных мостов через реку Араз (с пешеходным переходом) и двух железнодорожных мостов, инфраструктуры связи и электроснабжения. На каком этапе находятся эти работы?

- Как вы знаете, за прошедшие 30 лет – с первых дней независимости Азербайджана – Иран на основе уважения к духу добрососедства, братства, культурного и религиозного партнерства, поддержки азербайджанских братьев и сестер создал благоприятные условия для установления связей между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР через свою территорию. Этот маршрут всегда считался самым безопасным и удобным сухопутным маршрутом для передвижения азербайджанских граждан.

В целях развития двустороннего транспортного сотрудничества в марте этого года, в 30-ю годовщину двусторонних отношений, 15-е заседание Межгосударственной совместной экономической комиссии прошло на территории Ирана и был подписан по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР. Затем были созданы технические рабочие группы для проведения подготовительных работ. Уже 21 сентября этого года состоялась церемония закладки фундамента новых мостов и было решено, что на первом этапе проекта на реке Араз будет построен двухполосный бетонный автодорожный мост длиной 216 метров и шириной 25 метров, а также пешеходная полоса с каждой стороны. В связи с началом строительства моста в ближайшее время планируется проведение совместной встречи технических рабочих групп.

- Когда состоится очередное заседание Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном?

- Согласно продолжающимся переговорам, 16-е заседание комиссии планируется провести в начале 2023 года в Тегеране.

- Ожидаются ли в ближайшее время взаимные визиты между двумя странами?

- Визит Президента Ильхама Алиева в Иран до конца этого года стоит на повестке обеих стран. Кроме того, министр экономики Ирана примет участие в заседании министров экономики Организации исламского сотрудничества, которое пройдет в Баку. Конечно, в повестке дня есть и другие программы, которые будут объявлены, как только они будут одобрены.

- Начнет ли иранская машиностроительная компания производство в Гаджигабуле? На каком этапе находятся работы в этом направлении?

- У нас есть успешный проект по совместному производству автомобилей в Нефтчале. Однако, к сожалению, реализация проекта в Гаджигабуле была приостановлена в связи с рядом вопросов, в том числе - с распространением пандемии коронавируса (COVID-19) и ограничением поездок в Азербайджан. Но вопрос стоит на повестке дня и рассматривается. Надеюсь, что в будущем мы станем свидетелями возобновления переговоров по этому поводу.

- Иранские компании изъявили желание работать на освобожденных территориях. Есть ли какие-то новшества в этом направлении? Сколько иранских компаний в настоящее время работают на этих территориях?

- Некоторые иранские компании завершают подготовку к началу работы на освобожденных территориях в координации с Министерством экономики и скоро приступят к работе. Мы ожидаем большего. Качество и конкурентоспособность иранских компаний высоки.