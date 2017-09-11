Посол Индии: Товарооборот с Азербайджаном в 2016 году составил 497 млн долларов

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Баку прошел бизнес-форум Азербайджан-Индия.

Как сообщили Report в посольстве Индии в Азербайджане, в бизнес-форуме приняли участие более 50 представителей компаний Ассоциации строительного бизнеса Маратха, а также бизнесмены из Азербайджана.

Форум прошел под председательством вице-президента Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вюгара Зейналова и посла Индии в Азербайджане Санджая Раны.

Выступивший на мероприятии президент Ассоциации строительного бизнеса Маратха Гаджендра Павар отметил, что цель визита индийской делегации заключается в ознакомлении с возможностями инфраструктуры в области строительства в Азербайджане. Он выразил заинтересованность индийской стороны в расширении сотрудничества.

Генсек Ассоциации строительного бизнеса Индии Сандип Колаткар заявил, что впечатлен архитектурой и развитием Баку.

Посол Индии Санджай Рана в свою очередь отметил, что Азербайджан является важным бизнес-партнером Индии. По его словам, в 2016 году товарооборот между двумя странами составил 497 млн долларов, в этом году же эта цифра увеличилась на 65%. Он выразил уверенность, что с открытием транспортного коридора Север-Юг, уровень торговли между странами еще больше возрастет.