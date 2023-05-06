Посол: Имеются большие возможности для привлечения египетских инвесторов в Азербайджан

Имеются большие возможности для привлечения египетских инвесторов в Азербайджан.

Имеются большие возможности для привлечения египетских инвесторов в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом посол Египта в Азербайджане Хишам Мохамед Наки Абдель Хамид сказал на встрече с представителями общественного союза "Азербайджанская ассоциация производителей строительных материалов" (ATMIA).

Исполнительный директор ATMIA Шахане Сары сказала, что основной целью организации является поддержка производства строительных материалов и пропаганда мер, осуществляемых государством в направлении развития этого сектора. До сведения посла было доведено, что ATMIA имеет потенциал для представления миру инноваций в этой области, объединив местных и зарубежных производителей.

Египетский посол отметил важность расширения связей в строительном секторе между двумя странами и сказал, что существуют большие возможности для привлечения египетских инвесторов в Азербайджан.