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Посол: Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева оказали большую поддержку Турции после землетрясения

Посол: Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева оказали большую поддержку Турции после землетрясения Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева оказали большую поддержку Турции после землетрясения, произошедшего 6 февраля.
Бизнес
28 февраля 2023 г. 12:41
Посол: Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева оказали большую поддержку Турции после землетрясения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева оказали большую поддержку Турции после землетрясения, произошедшего 6 февраля.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал на Азербайджанском форуме агробизнеса.

"Весь азербайджанский народ оказал Турции большую поддержку, продемонстрировал единство. Я выражаю благодарность за эту поддержку", - сказал Дж.Багчы.

Посол отметил, что подписанный между Азербайджаном и Турцией в июне 2021 года "План сельского и лесного хозяйства Карабаха" был подготовлен с участием Турции: "Этот план включает проведение многочисленных тренингов и реализацию проектов по поддержке сельского, лесного, водного хозяйства и других сфер не только в Карабахе, но и во всем Азербайджане.

За последний год было организовано более 40 взаимных визитов. Надеюсь, что ресурсы Карабаха и всего Азербайджана будут использованы наилучшим образом и усилят экономику Азербайджана".

Дж.Багчы также добавил, что в форуме участвуют 55 турецких компаний.

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Версия на английском языке Ambassador: Ilham Aliyev, Mehriban Aliyeva showed great support for Türkiye after earthquake
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva böyük dəstək göstərib"

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