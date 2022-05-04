Посол: Хотим видеть больше азербайджанских товаров в ЕС

Страны Европейского союза заинтересованы в развитии торгового сотрудничества с Азербайджаном.

Страны Европейского союза заинтересованы в развитии торгового сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил на пресс-конференции.

"Мы хотим развить торговлю, хотим видеть больше азербайджанских товаров в ЕС. Надеюсь, что подписание нового соглашения будет этому способствовать", - заявил посол.

По его словам, Европейский союз поддерживает реализацию в Азербайджане различных экономических инициатив, развитие цифровой экономики, малого и среднего предпринимательства, концепции "умного" города, развитие сельского хозяйства.