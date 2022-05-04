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Посол: Хотим видеть больше азербайджанских товаров в ЕС

Посол: Хотим видеть больше азербайджанских товаров в ЕС Страны Европейского союза заинтересованы в развитии торгового сотрудничества с Азербайджаном.
Бизнес
4 мая 2022 г. 15:55
Посол: Хотим видеть больше азербайджанских товаров в ЕС

Страны Европейского союза заинтересованы в развитии торгового сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил на пресс-конференции.

"Мы хотим развить торговлю, хотим видеть больше азербайджанских товаров в ЕС. Надеюсь, что подписание нового соглашения будет этому способствовать", - заявил посол.

По его словам, Европейский союз поддерживает реализацию в Азербайджане различных экономических инициатив, развитие цифровой экономики, малого и среднего предпринимательства, концепции "умного" города, развитие сельского хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Aİ-də daha çox Azərbaycan məhsulları görmək istərdik"
Версия на английском языке EU seeks to develop trade co-op with Azerbaijan, Ambassador Michalko says

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