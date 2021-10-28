Посол: Готовы поддерживать сотрудничество между компаниями Азербайджана и Колумбии

Посольство готово поддерживать сотрудничество между компаниями Азербайджана и Колумбии.

Посольство готово поддерживать сотрудничество между компаниями Азербайджана и Колумбии.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Колумбии в Азербайджане Луис Антонио Димате Карденас на встрече с представителями азербайджанского бизнеса.

В ходе встречи было оценено развитие цветочного бизнеса и возможности увеличения поставок колумбийских цветов в Азербайджан.

Было подчеркнуто, что, несмотря на пандемию, цветочный сектор остается стабильным и имеет очень хорошие перспективы роста, что стимулирует более тесные коммерческие отношения между азербайджанскими компаниями и колумбийскими производителями.