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Посол: Готовы поддерживать сотрудничество между компаниями Азербайджана и Колумбии

Посол: Готовы поддерживать сотрудничество между компаниями Азербайджана и Колумбии Посольство готово поддерживать сотрудничество между компаниями Азербайджана и Колумбии.
Бизнес
28 октября 2021 г. 11:58
Посол: Готовы поддерживать сотрудничество между компаниями Азербайджана и Колумбии

Посольство готово поддерживать сотрудничество между компаниями Азербайджана и Колумбии.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Колумбии в Азербайджане Луис Антонио Димате Карденас на встрече с представителями азербайджанского бизнеса.

В ходе встречи было оценено развитие цветочного бизнеса и возможности увеличения поставок колумбийских цветов в Азербайджан.

Было подчеркнуто, что, несмотря на пандемию, цветочный сектор остается стабильным и имеет очень хорошие перспективы роста, что стимулирует более тесные коммерческие отношения между азербайджанскими компаниями и колумбийскими производителями.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycan və Kolumbiya şirkətləri arasında əməkdaşlığı dəstəkləməyə hazırıq"
Версия на английском языке Ambassador voices readiness to support cooperation between Azerbaijani and Columbian companies

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