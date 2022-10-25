Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок

Германские компании изучают азербайджанский рынок и заинтересованы в нем.

Германские компании изучают азербайджанский рынок и заинтересованы в нем.

Об этом Report сообщил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман.

Говоря о деятельности германских компаний на освобожденных территориях Азербайджана, посол отметил, что одна компания участвовала в строительстве аэропорта в Физули: "Я думаю, что в ближайшие годы в Азербайджан может прийти больше компаний для реализации конкретных проектов".

По словам дипломата, 20-22 октября 8 германских компаний представили свою продукцию на 26-й Азербайджанской международной строительной выставке в Баку Экспо Центре: "Эти компании надеются найти новых партнеров и заключить сделки в Азербайджане. Многие компании участвуют в строительной выставке впервые после пандемии".

Посол рассказал о положении действующих в Азербайджане германских компаний после пандемии: "Более 200 германских компаний действуют в Азербайджане. Некоторые из них заняты в сфере торговли. Пандемия негативно повлияла на рынок, сейчас компании находятся в процессе восстановления. Из-за нарушения цепочки поставок и нехватки ресурсов во время пандемии компаниям было тяжело осуществлять свою деятельность".