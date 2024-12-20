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Посол: Германия с оптимизмом смотрит на укрепление партнерства с Азербайджаном

Посол: Германия с оптимизмом смотрит на укрепление партнерства с Азербайджаном Германия с оптимизмом смотрит на укрепление партнерства с Азербайджаном в период после COP29, особенно в сфере трансформации энергетической системы.
Бизнес
20 декабря 2024 г. 12:24
Посол: Германия с оптимизмом смотрит на укрепление партнерства с Азербайджаном

Германия с оптимизмом смотрит на укрепление партнерства с Азербайджаном в период после COP29, особенно в сфере трансформации энергетической системы.

Как сообщает Report со ссылкой на Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату (AHK Azerbaijan), об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на общем собрании членов палаты.

Он рассказал о деятельности посольства во время COP29, в частности об активной работе по организации визитов более 300 представителей из Германии в Азербайджан в этот период.

Посол также высоко оценил активное участие AHK Azerbaijan в COP29.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya səfiri: "Azərbaycan ilə tərəfdaşlığın gücləndirilməsində nikbinik"

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