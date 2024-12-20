Посол: Германия с оптимизмом смотрит на укрепление партнерства с Азербайджаном

Германия с оптимизмом смотрит на укрепление партнерства с Азербайджаном в период после COP29, особенно в сфере трансформации энергетической системы.

Германия с оптимизмом смотрит на укрепление партнерства с Азербайджаном в период после COP29, особенно в сфере трансформации энергетической системы.

Как сообщает Report со ссылкой на Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату (AHK Azerbaijan), об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на общем собрании членов палаты.

Он рассказал о деятельности посольства во время COP29, в частности об активной работе по организации визитов более 300 представителей из Германии в Азербайджан в этот период.

Посол также высоко оценил активное участие AHK Azerbaijan в COP29.